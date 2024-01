Fabio Carvalho wrócił już do Liverpoolu po nieudanym wypożyczeniu spędzonym w Lipsku. Według Fabrizio Romano 21-letni Portugalczyk na takiej samej zasadzie może trafić do Southampton.

IMAGO / motivio Na zdjęciu: Fabio Carvalho

Fabio Carvalho nie spełnił oczekiwań na wypożyczeniu w Lipsku

Z tego powodu Liverpool skrócił pobyt młodzieńca w Bundeslidze

Niewykluczone, że pomocnik dalszą część sezonu spędzi w Championship

Fabio Carvalho pomoże Southampton w walce o awans?

Liverpool zdecydował się na skrócenie wypożyczenia Fabio Carvalho do Lipska, który pierwotnie w niemieckiej ekipie miał przebywać do końca sezonu 2023/2024. 21-latek w barwach Byków co prawda rozegrał 15 meczów, ale na boisku łącznie spędził tylko 360 minut.

Włodarze The Reds chcą, aby młodzieżowy reprezentant Portugalii regularnie grał i zbierał cenne doświadczenie, dlatego wyślą swojego zawodnika na kolejny, czasowy pobyt. Zainteresowany wypożyczeniem ofensywnego pomocnika jest m.in. Southampton – dowiedział się Fabrizio Romano.

Święci w tym momencie zajmują trzecie miejsce w tabeli Championship i są na dobrej drodze, żeby po roku nieobecności wrócić do Premier League. Fabio Carvalho byłby dużym wzmocnieniem dla zespołu, w którym na co dzień występuje polski stoper – Jan Bednarek.