Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk walczy o napastnika ze Szwecji

Tego lata Śląsk Wrocław dokonał kilku transferów, ale za większość z nich na klub z Dolnego Śląska spadła spora krytyka. Poczynania Davida Baldy najbardziej krytykowane są na pozycjach ofensywnych, bowiem tam Erika Exposito zastąpił Sebastian Musiolik oraz Junior Eyamba. Ten pierwszy skutecznością – mówiąc dość eufemistycznie – nie grzeszy. Z kolei drugi jak do tej pory zmaga się z kontuzją.

Stąd też wrocławianie na kilka dni przed zakończeniem okienka transferowego na nowo przystępują do poszukiwania gracza na pozycję numer dziewięć i w ostatnich godzinach sporo się w tym temacie dzieje. “Kanał Sportowy” poinformował bowiem, że do Śląska wkrótce dołączyć może Jakub Świerczok, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Z kolei “Goteborgs-Posten” donosi, że dołączyć do wicemistrza Polski może także niejaki Alexander Ahl Holmstrom.

Jest to 25-letni napastnik rodem ze Szwecji, który aktualnie związany jest z ekipą GAIS z najwyższej ligi w swoim kraju. W trwającym ligowym sezonie rozegrał do tej pory 20 spotkań, w których zdobył siedem goli i zanotował jedną asystę. W sumie w Allsvenskan Alexander Ahl Holmstrom ma 45 występów i osiem goli. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 400 tysięcy euro, a jego umowa z obecnym klubem wygasa wraz z końcem grudnia 2024 roku.

