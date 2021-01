West Bromwich Albion według doniesień Sky Sports zwrócił się do Manchesteru United zapytaniem o możliwość wypożyczenia Jesse Linagarda. Angielscy dziennikarze sugerują jednak, że przeprowadzka piłkarza na The Hawtorns jest mało prawdopodobna ze względu na zarobki zawodnika.

West Bromwich aktualnie plasuje się na 19. pozycji w tabeli, mając sześć punktów straty do bezpiecznej strefy. Tym samym wygląda na to, że podopieczni Sama Allardyce’a w tej kampanii do samego końca będą walczyć o utrzymanie.

Skrzydłowy Czerwonych Diabłów na liście życzeń ekip z Premier League

Nie dziwi zatem, że sternicy klubu rozglądają się za wzmocnieniami. W każdym razie w przypadku Jesse Lingarda problemem może być opłata za wypożyczenie zawodnika oraz jego zarobki. Chyba że cześć wynagrodzenia nadal regulować zawodnikowi będzie Manchester United. Godne uwagi jest to, że także West Ham United wyraża zainteresowanie piłkarzem Czerwonych Diabłów.

Lingard w trakcie trwającego sezonu wystąpił w trzech spotkaniach Man Utd, ale ani razu w Premier League. Obecny kontrakt 24-krotnego reprezentanta Anglii obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Rynkowa wartość piłkarza jest natomiast szacowana na 10 milionów euro.

Zawodnik pozostawił kawał życia w czerwonej części Manchesteru

28-latek to wychowanek ekipy z Old Trafford. Do pierwszej drużyny trafił latem 2014 roku. Od tamtej pory rozegrał w szeregach Manchesteru United łącznie 210 spotkaniach, zdobywając w nich 33 bramki i 20 asyst. Wygrał z tym zespołem Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej oraz Ligę Europy.