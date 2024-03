Cody Gakpo w ostatnim wywiadzie udzielonym stacji Sky Sports ujawnił, że przed transferem do Liverpoolu był bardzo blisko przeprowadzki do Manchesteru United.

IMAGO / Adam Davy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Cody Gakpo w styczniu 2023 roku przeszedł z PSV Eindhoven do Liverpoolu

Mało brakowało, a 24-letni skrzydłowy podpisałby kontrakt z Manchesterem United

Piłkarz w wywiadzie ujawnił, że nawet odbył rozmowy z Erikiem ten Hagiem

Cody Gakpo ujawnia kulisy transferu do Liverpoolu

Melissa Reddy ze stacji telewizyjnej “Sky Sports” przeprowadziła ostatnio wywiad z Codym Gakpo. Lewoskrzydłowy w rozmowie z dziennikarką ujawnił kulisy swojego transferu do Liverpoolu. Co ciekawe, niewiele brakowało, a 24-letni Holender trafiłby do innego angielskiego giganta – Manchesteru United.

– Manchester United prowadził ze mną negocjacje przed tym, jak dołączyłem do Liverpoolu. Rozmawiałem także z Erikiem ten Hagiem. Ale w końcu odezwał się również Liverpool i podjąłem najlepszą możliwą decyzję – powiedział Cody Gakpo cytowany przez Fabrizio Romano.

21-krotny reprezentant Oranje dotychczas w barwach The Reds rozegrał łącznie 63 spotkania, strzelił 18 goli i zaliczył 8 asyst.