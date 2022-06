Pressfocus Na zdjęciu: Yannick Carrasco

Yannick Carrasco łączony jest z transferem do Premier League. Próbę kupna skrzydłowego Atletico Madryt podejmie Newcastle United.

Do 30 czerwca 2024 roku umowę z Atletico ma Yannick Carrasco

Belg może jednak opuścić Madryt wcześniej

O 28-latka zabiega Newcastle

Kilkadziesiąt milionów euro w grze

Yannick Carrasco to piłkarz trochę zapomniany przez kibiców. Ma to związek z tym, że Belg cztery lata temu zdecydował się na transfer do ligi chińskiej. 28-latek opuścił wówczas Atletico, do którego postanowił wrócić dwa lata później. Ekipa z Madrytu odkupiła zawodnika za 27 milionów euro, czego z pewnością nie żałuje.

Po powrocie do Atletico Carrasco potrzebował trochę czasu na ponowne przyzwyczajenie się do tempa i jakości w La Lidze. W końcu wszystko wróciło jednak do normy i Belg stał się ważną postacią w stolicy Hiszpanii. Pomógł kolegom wygrać tytuł mistrzowski.

AS poinformował, ze belgijski skrzydłowy znalazł się na celowniku Newcastle United. Należący do arabskiego właściciela klub, ma ambitne plany. Carrasco miałby pomóc je zrealizować. Wszak jego umiejętności znacząco podniosłyby jakość w drużynie Srok. 28-latek w minionej kampanii sześciokrotnie wpisał się na listę strzelców. Zaliczył też siedem asyst.

Newcastle podejmie próbę sprowadzenia Carrasco. Będzie to jednak skomplikowane, ponieważ Atletico nie chce oddać swojego gracza. Portal Transfermarkt wycenia 30-latka na 40 milionów euro. Z kolei jego umowa z hiszpańskim klubem ważna jest do 30 czerwca 2024 roku. Przedstawiciel Premier League musi zatem głęboko sięgnąć do portfela. Z tym jednak nie powinno być problemu.

Czytaj także: Był na obrzeżach wielkiego futbolu, dostał szansę i wycisnął z niej 110% – doceńmy wyczyn Ancelottiego