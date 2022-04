PressFocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

Kontrakt Milana Skriniara kończy się latem 2023 roku. Słowaka kusić zamierzają Manchester United oraz Tottenham, ale priorytetem dla obrońcy jest pozostanie w Interze Mediolan.

Umowa Milana Skriniara z Interem Mediolan obowiązuje do czerwca 2023 roku

Przekonać obrońcę do transferu spróbują Manchester United i Tottenham

Priorytetem dla 27-latka jest jednak pozostanie w Mediolanie. Nerazzurri zamierzają niebawem zaproponować swemu stoperowi podwyżkę i nowy kontrakt

Manchester United i Tottenham spróbują wykorzystać niezdecydowanie Interu

Przyszłość Milana Skriniara pozostaje niejasna. Umowa Słowaka z Interem Mediolan obowiązuje jedynie do czerwca 2023 roku. Oznacza to, że jeżeli Nerazzurri nie dojdą z graczem do porozumienia, powinni sprzedać go tego lata, by nie odszedł za darmo.

Sytuacji przyglądają się kluby z ligi, do której od dawna przymierzano środkowego obrońcę – Premier League. Antonio Conte pracował już ze Skriniarem i chętnie sprowadziłby go do Tottenhamu. Wzmocnień w linii defensywnej poszukuje także Manchester United.

To kuszące kierunki, ale Słowak zdaje się zdeterminowany, by pozostać na San Siro.

– Mam umowę do 2023 roku, ale myślę, że zostanę na dłużej. Myślę, że dyrektorzy są ze mnie zadowoleni i chcą zaoferować mi nowy kontrakt – powiedział niedawno stoper.

Jak donosi La Gazzetta dello Sport, Inter niebawem ma zasiąść z agentem Skriniara do negocjacji. Oczekuje się, iż 27-latek otrzyma podwyżkę z 3,5 miliona euro rocznie do 4,5 miliona. Słowak jest fundamentem drużyny z Mediolanu. Jeżeli zdecydują się na sprzedaż któregoś z obrońców, wybór padnie raczej na Stefana De Vrija. Jeśli jednak Nerazzurri będą opieszali, niezdecydowanie wykorzystać mogą giganci z Premier League, dysponujący przecież znacznie większym budżetem.

Skriniar rozegrał w tym sezonie już 38 meczów. Strzelił w nich cztery bramki.

