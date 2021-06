Sergio Ramos podjął ciężką decyzję i po 16-latach odszedł z Realu Madryt. Doświadczony stoper nie doszedł do porozumienia z Florentino Perezem i wraz z końcem czerwca stanie się wolnym zawodnikiem. Hiszpan na brak ofert nie narzeka, a wyścig o podpis 35-latka z każdym kolejnym dniem nabiera coraz większego tempa.

Real Madryt pożegnał się ze swoim kapitanem

Do grona zainteresowanych klubów pozyskaniem Sergio Ramosa wkroczyło Paris Saint-Germain

Pożegnanie Sergio Ramosa

Florentino Perez nie zatrzymał Sergio Ramosa na dłużej i obrońca po 16-latach opuszcza Real Madryt. Hiszpan nie ukrywał swoich emocji na pożegnalnej konferencji prasowej i w kilku zdaniach odniósł się do całej sytuacji, zaznaczając przy okazji, że nigdy nie zobaczymy go w koszulce FC Barcelony.

– Sevilla to drugi klub w moim sercu, w którym świetnie się czułem, ale w tej chwili nie ma nic na temat powrotu. Co do Barcelony… niemożliwe. Nigdy nie zobaczysz Sergio Ramosa w koszulce Barcelony – oznajmił Ramos.

– Ważne jest nie to, gdzie jesteś, tylko z kim. Nigdy nie myślałem o żadnym innym klubie. Od kiedy mogłem już przyjmować oferty, dostawałem sporo telefonów, ale nigdy nie myślałem o odejściu – zakończył.

Wiele wskazuje na to, że za kulisami rzeczywistość była zupełnie inna. Sergio Ramos popadł w konflikt z prezydentem Los Blancos, a z Hiszpanii dochodziły nas też słuchy, że 35-latek odpowiadał za gorszą atmosferę wewnątrz drużyny, kiedy miał dzwonić do swoich klubowych kolegów, aby nie akceptowali obniżki pensji, ponieważ wszystkie zaoszczędzone pieniądze zostaną wykorzystane na transfer Kyliana Mbappe.

PSG sprowadzi Ramosa do Paryża?

Według wieści przekazanych przez Goal.com – Paris Saint Germain jest w stałym kontakcie z agentem piłkarza. Dotychczas nie padła żadna konkretna oferta, jednak wydaje się, że paryżanie mogą spełnić każdą zachciankę Sergio Ramosa, co czyni ich głównym faworytem do uzyskania podpisu 35-latka.

Oprócz PSG w wyścigu o podpis Ramosa uczestniczy jeszcze: Chelsea, Manchester United, Manchester City, AC Milan, AS Roma oraz Juventus, a także Inter Mediolan.

Sergio Ramos oczekuje przynajmniej dwuletniego kontraktu oraz regularnej gry w pierwszym składzie i kolejnych występach w Lidze Mistrzów. Dla Realu Madryt zagrał łącznie w 671 meczach, w których strzelił 101 goli oraz zanotował 40 asyst. Co więcej, z Królewskimi cztery razy wygrywał Champions League oraz pięciokrotnie sięgał po mistrzostwo Hiszpanii.

