Sergi Roberto ma dość czekania na decyzję Barcelony. Podjął decyzję ws. przyszłości

Sergi Roberto, kapitan FC Barcelony, podjął decyzję o zakończeniu swojej przygody z klubem i rozpoczął poszukiwania nowych wyzwań. Według "Mundo Deportivo" Hiszpan chciałby trafić do Premier League.

Sergi Roberto odchodzi z FC Barcelony

Jak donosi “Mundo Deportivo”, kapitan FC Barcelony, Sergi Roberto, postanowił nie czekać na decyzję klubu dotyczącą jego przyszłości i już teraz szuka nowych wyzwań w Anglii. Decyzja ta jest jedną z pierwszych konsekwencji przybycia Hansi Flicka do Blaugrany. Nowy trener nie uwzględnił Roberto w swoich planach na przyszłość, co skłoniło zawodnika do podjęcia decyzji o odejściu.

Sergi Roberto spędził 14 lat w FC Barcelonie, stając się ważnym elementem drużyny zarówno na boisku, jak i poza nim. Był kapitanem, którego w klubie wszyscy cenili, mimo że bardziej widocznym poza boiskiem. Decyzja o odejściu została przyspieszona przez brak gwarancji ze strony klubu dotyczących przedłużenia kontraktu oraz wyznaczenie Marca-Andre ter Stegena na nowego kapitana przez Flicka.

Zmiana trenera z Xaviego Hernándeza na Hansi Flicka wpłynęła znacząco na sytuację Roberto. Xavi widział w nim ważną postać w zarządzaniu szatnią i chciał, aby pozostał kapitanem na kolejny sezon. Jednakże, po odejściu Xaviego, Roberto znalazł się w trudnym położeniu, mimo wsparcia ze strony dyrektora sportowego, Deco.

Sergi Roberto, mający obecnie 32 lata, stoi przed intensywnym latem, w którym będzie musiał wybrać nowy projekt. Choć jego marzeniem jest gra w Premier League, rozważa również oferty z La Liga. Wśród potencjalnych opcji pojawiła się Girona, ale nie podjęto jeszcze konkretnych kroków w tym kierunku.

