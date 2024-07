Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Strahinja Pavlović

Selekcjoner reprezentacji Serbii ocenił transfer Milanu

AC Milan w letnim okienku transferowym pracuje nad wzmocnieniem defensywy. Wkrótce szeregi „Rossonerich” może opuścić Malick Thiaw, który negocjuje przeprowadzkę do Newcastle United. Mediolańczycy jednak bardzo szybko znaleźli następcę Niemca. Tym zawodnikiem ma być Strahinja Pavlović. Włoski klub dopina na ostatni guzik szczegóły przyjścia młodego defensora.

Na łamach „La Gazzetty dello Sport” we wtorek ukazał się wywiad z selekcjonerem reprezentacji Serbii. Dragan Stojković został poproszony przez dziennikarzy o ocenę przeprowadzki Strahinji Pavlovicia do Milanu. Szkoleniowiec jest przekonany, że to będzie wielki transfer „Rossonerich”. Z jego ust padły również same superlatywy w kierunku reprezentanta Serbii.

– Pavlović nie jest zwykłym obrońcą, to wojownik. To będzie wielki ruch dla Milanu. Na Mistrzostwach Europy poprosił mnie o radę na przyszłość. Powiedziałem mu, że jeśli ma wybór, powinien przejść do Milanu. To czołowy klub, a Serie A to uniwersytet dla obrońcy – powiedział Dragan Stojković, cytowany przez portal „acmilan.com.pl”.

– W ostatnich latach dokonał wielu poświęceń, zwłaszcza gdy grał bardzo mało we Francji i Belgii. Ma wszystkie cechy wielkiego obrońcy, poczynając od ogromnego charakteru. Jest bardzo wysoki. Dobrze radzi sobie w obronie i jest lewonożny. Pozyskanie go było dla Milanu okazją – dodał selekcjoner reprezentacji Serbii.

