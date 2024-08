Brentford lada moment będzie mógł potwierdzić transfer nowego stopera. Do zespołu Thomasa Franka trafi Sepp van den Berg. Transfer Holendra z Liverpoolu wyniesie co najmniej 25 milionów funtów - podaje Florian Plettenberg.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sepp van den Berg

Sepp van den Berg zostanie graczem Brentford

W minioną niedzielę swoje zmagania w nowym sezonie rozgrywek Premier League zainaugurowało Brentford. Podopieczni Thomasa Franka tego dnia podejmowali Crystal Palace i sprawili niemałą niespodziankę. Popularne „Pszczoły” zwyciężyły w tym meczu 2:1. Apetyty władz z Community Stadium z każdym kolejnym rokiem rosną, dlatego klub lada moment potwierdzi kolejny transfer.

Jak poinformował Florian Plettenberg, Brentford przekonało do przeprowadzki Seppa van den Berga, który do tej pory występował w Liverpoolu. Holenderski stoper jeszcze nawet dziś może pojawić się w siedzibie klubu, gdzie przejdzie obowiązkowe testy medyczne, a także złoży oficjalny podpis na kontrakcie. Niemiecki dziennikarz, że koszt transakcji związanej z transferem 22-latka wyniesie co najmniej 25 milionów funtów.

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że to Bayer Leverkusen pozyska Seppa van den Berga. Finalnie dowiedzieliśmy się, że mistrzowie Niemiec zwlekali z pozyskaniem Holendra. Obrońca zatem nie chciał czekać i zdecydował się dołączyć do Brentford.

Sepp van den Berg miniony sezon spędził na wypożyczeniu w FSV Mainz. Młodzieżowy reprezentant Holandii rozegrał 35 spotkań w barwach niemieckiego klubu. 22-latek w tym czasie zdołał nawet trzykrotnie wpisać się na listę strzelców.

