Sensacyjny transfer Zielińskiego?! Gigant może skorzystać z okazji

fot. Imago/Buzzi Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Kontrakt Piotra Zielińskiego z Napoli wygasa w czerwcu 2024 roku

Polski pomocnik stał się celem transferowym Juventusu

Jeśli do stycznia nie przedłuży swojej umowy, Stara Dama rozpocznie prace nad ściągnięciem go do Turynu

Wielki transfer Zielińskiego wewnątrz Serie A?

Nie brakowało tego lata medialnych spekulacji dotyczących przyszłości Piotra Zielińskiego. Najpierw był łączony z Lazio, a później ogromnymi zarobkami kusili go Saudyjczycy. Ostatecznie reprezentant Polski nie zdecydował się na przyjęcie oferty, pozostając w Napoli na sezon 2023/2024. Wciąż pojawia się jednak wiele znaków zapytania w temacie jego dalszej gry w Neapolu.

Kontrakt Zielińskiego wygasa bowiem w czerwcu 2024 roku. Obie strony od dawna są zaangażowane w negocjacje, lecz dotychczas nie przyniosły one zamierzonego rezultatu. Jak informują tamtejsze media, Napoli proponuje zawodnikowi redukcję zarobków, co jest związane z jego coraz bardziej zaawansowanym wiekiem.

Sytuacji Polaka z uwagą przyglądają się inne kluby, liczące na wolny transfer. Jest wśród nich Juventus, który zdaniem “La Gazzetta dello Sport” uczynił go celem na najbliższe miesiące. Jeśli Zieliński do stycznia nie przedłuży umowy z mistrzem Włoch, wówczas Stara Dama wkroczy do gry i spróbuje przekonać go do przenosin do Turynu.

Dla 29-latka byłaby to trudna decyzja z wizerunkowego punktu widzenia. Kibice Napoli nie wybaczyliby przenosin do ligowego rywala piłkarza, który tyle lat spędził w jego szeregach.

