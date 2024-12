Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Mateusz Dziewiatowski

Powoli przebija się do drużyny

Mateusz Dziewiatowski nie jest (jeszcze) szerzej znany nawet polskim kibicom, ale nic w tym dziwnego, bo 17-latek dopiero puka do pierwszej drużyny Zagłębia Lubin. Choć ostatnio pod tym względem idzie mu coraz lepiej, bo zdążył już zadebiutować w Ekstraklasie.



Jak jednak wynika z informacji Goal.pl jego talent nie uciekł uwadze zagranicznych skautów. Za kulisami słyszymy, że defensywny pomocnik Miedziowych ma wysokie notowania w kilku włoskich klubach. I wcale nie chodzi tu o drużyny z Serie B, a z najwyższej włoskiej klasy rozgrywkowej.

Włochom spodobał się profil gracza Zagłębia

Według naszej wiedzy skautom tamtejszych drużyn bardzo spodobał się profil Dziewiatowskiego i jest bacznie przez nich obserwowany. Czy oznacza to rychły transfer mistrza Polski do lat 19? Niekoniecznie, ale jeśli miałoby prędzej czy później dojść do wyjazdu, to właśnie kierunek włoski w tym momencie jest najbardziej prawdopodobny.



W przeszłości dochodziło już do takich przypadków, wystarczy przypomnieć przejście Dariusza Stalmacha z Górnika do AC Milan. Minusem tych transferów jest jednak z reguły to, że młody Polak najczęściej trafia do młodzieżowych drużyn swojego włoskiego klubu i zaczyna w rozgrywkach Primavery.



Jak będzie z Dziewiatowskim? Jeszcze nie wiadomo, ale pewne jest jedno: warto ten talent mocno obserwować. Pomocnik Zagłębia jest reprezentantem Polski do lat 18. W kadrze U18 rozegrał już sześć spotkań.