Bayer Leverkusen nie wiąże przyszłość z Sardarem Azmounem, przez co napastnik został wystawiony na listę transferową. Mistrzowie Niemiec oczekują za Irańczyka 10 milionów euro - podaje "Sky Sport Deutschland".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Sardar Azmoun

Sardar Azmoun na wylocie z Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen ma za sobą historyczny sezon, w którym po raz pierwszy sięgnęli po tytuł mistrza Niemiec. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego „Aptekarze” chcą osiągnąć dobry wynik w Lidze Mistrzów. Jednak zanim przystąpią do walki w europejskich pucharach, czeka ich sporo pracy na rynku transferowym. Klub szykuje nie tylko transfery przychodzące, ale również wychodzące.

Z informacji przekazanych przez „Sky Sport Deutschland” wynika, że Bayer Leverkusen skreślił już jednego gracza. A mianowicie w polanach Xabiego Alonso nie znalazło się miejsce dla Sardara Azmouna. Irański napastnik już w poprzednim sezonie znajdował się na wylocie, przez co został wypożyczony do AS Romy.

Niemiecka prasa donosi, że Bayer Leverkusen już wycenił swojego gracza. „Aptekarze” będą oczekiwali ofert za Sardara Azmouna, które będą wynosiły przynajmniej 10 milionów euro. Co ciekawe, jeśli faktycznie mistrz Niemiec sprzeda za taką kwotę swojego gracza, to zarobi na nim całkiem niezłe pieniądze. Irańczyk przenosił się na BayArena z ligi rosyjskiej w styczniu 2022 roku za zaledwie 2,5 miliona euro.

Sardar Azmoun w koszulce Bayeru Leverkusen rozegrał łącznie 44 spotkania. Statystyki reprezentanta Iranu nie są dobre. Udało mu się bowiem strzelić zaledwie pięć goli oraz zaliczyć tyle samo asyst.

