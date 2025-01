fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marcelo Teixeira

Prezydent Santosu potwierdził transfer Neymara

Santos w trakcie trwającego okna transferowego poważnie wzmocni się w ofensywie. Prezydent klubu w specjalnym materiale wideo ogłosił już, że ponownie barw brazylijskiej ekipy będzie bronić Neymar.

– Pamiętam, jakby to było wczoraj, kiedy nasz wieczny kapitan Zito wraz z Alemanem przyszli do mnie, aby opowiedzieć mi o nowym talencie odkrytym przez ukochanego i niezapomnianego Betinho. Neymar to imię tego chłopca – mówił Marcelo Teixeira w materiale wideo opublikowany na profilu DoentesPFutbol na platformie X.

– Imię jest równie niezwykłe, jak jego talent. A cóż to za talent. Cóż za przyjemność było patrzeć, jak ten chłopak wyrasta na geniusza, który podbił serca fanów Santosu, reprezentacji Brazylii i całego świata – kontynuował prezydent klubu.

– Neymarze, opuściłeś Santos, aby spełnić swoje marzenia. Niemniej złożyłeś obietnicę, której nigdy nie zapomnimy: “Wychodzę, ale wrócę”. pamiętasz? Jestem pewny, że to zdanie towarzyszyło Ci przez te wszystkie lata – powiedział Teixeira.

– Nadszedł ten moment, Neymarze. Czas wrócić do naszych ludzi, do naszego domu, do naszego ukochanego klubu. Witamy ponownie” – dodał sternik Santosu.

– Wróć, aby znów być szczęśliwym w świętej koszulce. Fani Santosu czekają na Ciebie z otwartymi ramionami – zakończył przedstawiciel brazylijskiej ekipy.

Neymar reprezentował barwy Santosu w latach 2009-2013. Wygrał z tym klubem: Copa Brazil, Copa Libertadores, Recopa oraz trzy mistrzostwa Paulisty.