Juventus zamierza latem poważnie się wzmocnić, tak aby wrócić do walki o najwyższe cele. W planach jest hitowy transfer z Premier League. Do klubu może trafić Sandro Tonali - wskazuje "La Gazzetta dello Sport".

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Tonali kandydatem dla włoskiego giganta

Juventus rozgrywa bardzo rozczarowujący sezon, który najprawdopodobniej zakończy się bez zdobyczy jakiegokolwiek trofeum. Strata do liderującego w tabeli Interu Mediolan wynosi aż 12 punktów, więc celem na ostatnie kolejki powinno być pozostanie w pierwszej czwórce. W związku ze słabymi wynikami z Turynem pożegnał się już Thiago Motta, którego Igor Tudor zastępuje do końca trwającej kampanii. Latem do klubu ma trafić nowy trener, który nie został jeszcze wybrany.

Plany Juventusu związane z letnim okienkiem są bardzo ambitne. Celem jest nie tylko znalezienie nowego szkoleniowca, ale również wzmocnienie kilku kluczowych pozycji. “La Gazzetta dello Sport” twierdzi, że priorytetowym transferem ma być Sandro Tonali, o którego od pewnego czasu zabiega również Milan. Reprezentant Włoch nie wyklucza powrotu do Serie A, gdzie czuł się znacznie lepiej. W Premier League powodzi mu się dobrze, ale występy dla Newcastle United nie są spełnieniem jego marzeń.

Sroki mają duże szanse, aby zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, dlatego nie zamierzają się zbytnio osłabiać. W grę wchodzi sprzedaż tylko jednej gwiazdy światowego formatu. Celem jest zatrzymanie Alexandra Isaka, co może być powiązane z odejściem właśnie Tonalego. Juventus liczy, że to właśnie 24-latek trafi na listę transferową. W 2023 roku Newcastle wykupiło go z Milanu za 58 mln euro, a teraz żądana kwota powinna być podobna.