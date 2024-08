Manchester United ostatecznie nie sprowadzi Sandera Berge. Norweski pomocnik trafi bowiem do Fulham - dowidziała się stacja telewizyjna Sky Sports.

PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Sander Berge trafi do Fulham. Przechodzi testy medyczne

Manchester United w trwającym letnim okienku transferowym planuje wzmocnić jeszcze linię środkową. Z przeprowadzką na Old Trafford był łączony między innymi Sander Berge z Burnley. Takie przenosiny ostatecznie jednak nie dojdą do skutku, ponieważ 26-letni pomocnik właśnie przechodzi badania medyczne przed transferem do innego klubu Premier League.

Jak donosi stacja telewizyjna “Sky Sports”, 46-krotny reprezentant Norwegii zostanie nowym zawodnikiem Fulham. Sander Berge jest już w Londynie, a w najbliższych godzinach podpisze długoterminowy kontrakt z drużyną The Whites. Zespół z Craven Cottage zapłaci za mierzącego 195 centymetrów wzrostu piłkarza około 20 milionów funtów plus bonusy.

Sander Berge opuści więc Turf Moor po zaledwie jednym sezonie. Środkowy pomocnik przeprowadził się do Burnley w sierpniu 2023 roku za niespełna 14 milionów euro z Sheffield United. Norweg w swoim piłkarskim CV posiada również takie kluby jak belgijski KRC Genk i rodzima Valerenga Oslo. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał natomiast w Asker SK.

26-latek wraca zatem na najwyższy poziom rozgrywkowy po tym, jak popularni The Clarets spadli do Championship. Bilans Sandera Berge w poprzedniej kampanii to 40 meczów, 2 bramki oraz 2 asysty. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia etatowego reprezentanta Norwegii na 20 milionów euro i według mediów mniej więcej tyle zapłaci za niego Fulham.