Samuel Mraz został nowym zawodnikiem Motoru Lublin

Słowak związał się z pierwszoligowcem kontraktem do końca sezonu

26-latek ma na koncie jedno trafienie w rozgrywkach Serie A

Oficjalnie: Samuel Mraz wzmocnił Motor Lublin

Motor Lublin za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdził transfer napastnika. Nowym zawodnikiem zespołu Goncalo Feio został Samuel Mraz. Słowak związał się z pierwszoligowcem umową do końca trwającej kampanii z opcją przedłużenia.

Samuel Mráz zawodnikiem Motoru! 💛🤍💙



Witamy w Lublinie i trzymamy kciuki! 👊🏻



Was zachęcamy do poznania bliżej naszego nowego napastnika 😉

👉 https://t.co/fN3QYPCaLN

👉 https://t.co/QeBQxHH4UX#RAZEMPOWIĘCEJ pic.twitter.com/7sBAdDNmu3 — Motor Lublin (@MotorLublin) February 12, 2024

– Jestem podekscytowany tym, że dołączam do Motoru Lublin. To, co sprawdziłem na temat klubu, spodobało mi się od pierwszej sekundy, a stadion i boiska treningowe są naprawdę imponujące. Z tego co widziałem, fani też są niesamowici. Moim celem jest być gotowym pomóc zespołowi tak bardzo, jak to możliwe – powiedział 26-latek na łamach strony klubowej.

Samuel Mraz w przeszłości reprezentował barwy Zagłębia Lubin. Słowak występował także na poziomie Serie A. Rozegrał tam osiem spotkań, w których strzelił jednego gola.

