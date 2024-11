Salah zdecyduje się na głośny transfer? To najbardziej prawdopodobny kierunek

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah szuka nowego wyzwania? Di Marzio o możliwych scenariuszach

Mohamed Salah ma ważny kontrakt z Liverpoolem jedynie do czerwca 2025, dlatego jego przyszłość budzi gorące spekulacje. Wciąż nie ma pewności, czy Egipcjanin pozostanie na Anfield Road czy poszuka wyzwań w nowym miejscu, choć bardziej prawdopodobna wydaje się druga opcja. Gwiazdor niedawno sam powiedział, że jest bardziej „poza” Liverpoolem niż „w” nim, ponieważ jak dotąd nie otrzymał żadnych ofert od klubu. Jaki może być jego kierunek w przyszłym sezonie?

– Myślę, że powrót do Włoch byłby dla niego trudny. Tak, zaczynał w Fiorentinie i Romie, ale nie sądzę, że jest to możliwe, aby tam wrócił. Słyszałem słowa Arne Slota i myślę, że istnieje możliwość, że Salah podpisze nowy kontrakt z Liverpoolem. Nie uważam, żeby wszystko między Salahem a Liverpoolem było już zakończone. Myślę, że klub porozmawia z agentami, aby rozważyć możliwości podjęcia negocjacji – stwierdził Di Marzio w rozmowie z “Goal.pl”

– Uważam, że Arabia Saudyjska jest najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla zawodnika takiego jak on, ponieważ kluby tam mogą sobie pozwolić na jego wynagrodzenie. To dobry moment w jego karierze, aby przenieść się do Arabii Saudyjskiej, ponieważ wciąż może wnieść dużo do rozwoju saudyjskiej piłki nożnej – przekonuje ekspert. – PSG ma teraz inny projekt i stawia na młodych zawodników, więc nie sądzę, aby mogli go pozyskać. Nie wydaje mi się też, żeby inne kluby z Premier League mogły go sprowadzić.

Salah od stycznia będzie mógł rozmawiać z innymi klubami w sprawie ewentualnego transferu. Z pewnością kolejne tygodnie przyniosą jeszcze wiele spekulacji na jego temat.