fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah w Barcelonie? Wielki hit możliwy

Mohamed Salah od lat jest absolutną gwiazdą Premier League. W połowie roku Liverpool zapoczątkował nieuniknioną rewolucję odejściem Juergena Kloppa. To nie koniec, bowiem w niedalekiej przyszłości na Anfield może zabraknąć innych kluczowych twarzy. Wygasająca po sezonie 2024/2025 umowa Egipcjanina w dalszym ciągu nie została przedłużona. Co ważne – angielski gigant chciałby go zatrzymać, ale waha się sam zawodnik, który w pierwszej kolejności pragnie wysłuchać innych ofert. W grę wchodzi przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej lub pozostanie w Europie, gdzie nie brakuje zainteresowania.

“Sport” przekonuje, że chrapkę na hitowy transfer Salaha ma Barcelona, która zabiegała o niego już w 2022 roku. Wówczas nie była w stanie dogadać się z gwiazdorem pod kątem finansowym. Teraz sytuacja ma być zgoła odmienna, gdyż mogłaby zaoszczędzić na bezgotówkowym transferze. Skrzydłowy ma być realnie zainteresowany dołączeniem do zespołu z Katalonii. Liczy, że podpisze ostatni wielki kontrakt przed zakończeniem piłkarskiej kariery.

Salah w Liverpoolu otrzymuje bardzo duże wynagrodzenie, sięgające 15 milionów euro za sezon gry. Barcelona jest świadoma jego oczekiwań i uważa, że byłaby w stanie im sprostać. Joan Laporta niedawno zapewniał, że sytuacja finansowa stale się poprawia, co sugeruje chociażby letni transfer Daniego Olmo.

32-latek wciąż generuje liczby na najwyższym poziomie. W tym sezonie Premier League uzbierał 7 bramek i 5 asyst w 10 meczach.