Legia Warszawa wykupi Ryoyę Morishitę. Zapadła decyzja

Ryoya Morishita z powodzeniem występuje w barwach Legii Warszawa od stycznia 2024 roku, kiedy trafił na Łazienkowską na zasadzie wypożyczenia z Nagoyi Grampus. Stołeczny klub posiada opcję wykupu piłkarza i podjął już ostateczną decyzję w sprawie przyszłości japońskiego pomocnika. Jak donosi Paweł Gołaszewski na łamach tygodnika “Piłka Nożna”, Wojskowi zgodnie z przewidywaniami zdecydowali o wykupieniu 27-latka, który tym samym zostanie w Legii Warszawa na stałe.

Dwukrotny reprezentant Japonii jest nominalnym wahadłowym, ale Goncalo Feio postanowił zmienić mu pozycję i wystawiać go w środku pomocy. To przyniosło oczekiwany rezultat, ponieważ Ryoya Morishita pokazuje się z dobrej strony w linii środkowej. Portugalski szkoleniowiec jest zadowolony z postawy swojego podopiecznego i najprawdopodobniej to za sprawą 34-letniego trenera mierzący 168 centymetrów zawodnik zostanie w drużynie Wojskowych na dłużej.

Ryoya Morishita w koszulce Legii Warszawa rozegrał łącznie 41 meczów, zdobył 4 bramki i zaliczył 8 asyst. Według informacji przekazanych przez Łukasza Olkowicza z “Przeglądu Sportowego Onet” stołeczny klub za wykup Japończyka będzie musiał zapłacić około 500 tysięcy euro. 27-letni pomocnik przenosząc się do Polski po raz pierwszy trafił na europejskie boiska. Wcześniej grał tylko w ojczyźnie dla takich ekip jak Nagoya Grampus, Sagan Tosu, Meiji University oraz Jubilo Iwata.

Ryoya Morishita ma związać się z Legią Warszawa trzyletnim kontraktem.