Fabian Ruiz dał jasno do zrozumienia, że nie żałuje, że opuścił Napoli i przeszedł do Paris Saint-Germain tuż przed historycznym sukcesem drużyny Azzurrich, która w ubiegłym sezonie sięgnęła po mistrzostwo Włoch.

IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Fabian Ruiz

Ruiz w 2022 roku opuścił Napoli

Azzurri rok później wygrali mistrzostwo Włoch

Hiszpan jest szczęśliwy w PSG

Ruiz nie żałuje transferu do PSG

Fabian Ruiz spędził w Napoli cztery lata, od 2018 do 2022 roku, wyrastając na jednego z najlepszych na swojej pozycji w Serie A. Łącznie wystąpił dla Azzurrich w 166 meczach we wszystkich rozgrywkach. W zeszłym roku odszedł do PSG za kwotę około 23 milionów euro.

Hiszpański pomocnik nie żałuje jednak, że zdecydował się na transfer tuż przed historycznym sezonem. – To oczywiste, że jako piłkarz chciałbym wygrać to trofeum, ale we Francji jestem szczęśliwy. Napoli zasłużyło na sukces. Miasto żyje tym klubem. Ja natomiast skupiam się teraz na innych celach – odparł Ruiz.

Hiszpan nie radzi sobie dobrze w paryskim klubie, a media łączą go z odejściem z PSG. Pomocnik znalazł się na celowniku Juventusu, który szuka wzmocnień drugiej linii.

