Antonio Rudiger jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Defensor Chelsea nie przystał na warunki nowej umowy, dlatego już teraz może negocjować przenosiny do innego klubu w letnim okienku. Jak przekazali dziennikarze The Sun, Niemiec odrzucił ofertę PSG i wybrał, gdzie będzie kontynuował swoją karierę po zakończeniu przygody w Premier League.

Antonio Rudiger odrzucił ofertę PSG

Niemiec dokonał już wyboru, gdzie będzie kontynuował karierę

Według The Sun, 28-latek przeniesie się do Realu Madryt

Rudiger dołączy do swoich kolegów

Saga transferowa z udziałem Antonio Rudigera powoli dobiega końca. Chelsea pogodziła się już z odejściem swojego obrońcy, który w międzyczasie odrzucił trzy nowe oferty przedłużenia kontraktu. Z kolei w poniedziałek (10 stycznia) francuskie Footmercato przekazało, że Paris Saint-Germain oficjalnie zaoferowało angaż 28-latkowi w swojej ekipie.

Stoper nie narzeka na brak zainteresowania. Jak twierdzą dziennikarze The Sun, Rudiger nie odpowiedział na zaloty ekipy z Ligue 1, a miał nawet podjąć wiążącą decyzję. Zawodnik The Blues liczy na konkretną podwyżkę, albo spełnienie marzeń, stąd też woli wybrać inny kierunek.

– “Rudiger myśli już tylko o przenosinach do Hiszpanii. Obrońca odrzucił ofertę PSG i zamierza latem dołączyć do Realu Madryt. Duży wpływ na taką decyzję miała mieć długa rozmowa z dawnymi kolegami z Chelsea (Curtois i Hazard) na temat ich odczuć w ekipie Królewskich” – brzmi wstęp artykułu.

Antonio Rudiger oczekiwał do Chelsea sporej podwyżki. Chciał, żeby londyńczycy wpłacali na jego konto 200 tyś. funtów tygodniowo. Co prawda, Real Madryt również nie spełni finansowych oczekiwań 28-latka, jednak miał przekonać go ciekawszym projektem. Do tego sam defensor przebył długą rozmowę ze swoimi dawnymi kolegami ze Stamford Bridge, co też wpłynęło na jego decyzję.

Nieoficjalnie na wyspach mówi się, że Florentino Perez podpisze z Niemcem trzyletnią umowę na mocy, której będzie zarabiał 175 tyś. funtów tygodniowo.

