Ruch Chorzów ogłosił kolejne pożegnanie

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Adam Vlkanova zamienił Ruch Chorzów na Hradec Kralove

Adam Vlkanova to jeden z tych graczy, który w trakcie ostatniego zimowego okna transferowego wzmocnił chorzowski Ruchu. Piłkarz z doświadczeniem w grze w Lidze Mistrzów wpłynął na poprawę jakości drużyny. Chociaż finalnie ekipa z Chorzowa spadła z ligi, to zawodnik pozostawił po sobie dobre wrażenie. 14-krotny mistrz Polski opublikował oficjalny komunikat dotyczący przyszłości Czecha.

“Dobiegło końca wypożyczenie Adama Vlkanovy z Viktorii Pilzno. 29-letni środkowy pomocnik karierę będzie kontynuował w Hradcu Kralove” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe Niebieskich.

Chorzowianie od 13 czerwca przygotowują się do nowej kampanii. Z kolei w najbliższy weekend Ruch rozegra pierwsze spotkanie kontrolne przed startem nowego sezonu. Tymczasem od 24 czerwca do 4 lipca Niebiescy będą na zgrupowaniu w Busko Zdroju. W jego trakcie rozegrają trzy sparingi.

Próbą generalną dla Ruchu przed powrotem do ligowego grania będzie starcie z Rekordem Bielsko-Biała zaplanowane na 13 lipca. Z kolei tydzień później Ruch rozegra mecz pierwszej kolejki 1 Ligi z Odrą Opole. Ruch rozegra to spotkanie w roli gościa. Tydzień później spadkowicz z PKO Ekstraklasy zmierzy się na swoim stadionie ze Zniczem Pruszków. Będzie to jeden z dwóch z rzędu meczów chorzowian na Stadionie Śląskim. W ramach trzeciej kolejki Ruch zmierzy się z Pogonią Siedlce.

