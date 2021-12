fot. PressFocus Na zdjęciu: Aaron Ramsey

Aaron Ramsey bardzo możliwe, że już zimą zmieni barwy klubowe. Walijczyk według nowych doniesień medialnych znalazł się na celowniku Evertonu i West Ham United. Wcześniej zainteresowanie zawodnikiem wyraziło Newcastle United.

Aaron Ramsey ma kontrakt Juve ważny do 2023 roku

Nowe doniesienia na temat Walijczyka przekazał serwis CalcioMercato.com

Chętni na 30-latka są przede wszystkim wśród ekip Premier League

Ramsey na celowniku klubu z Premier League

Aaron Ramsey trafił do Juventusu na zasadzie wolnego transferu latem 2019 roku. Do ekipy z Allianz Stadium dołączył z Arsenalu. W każdym razie we włoskiej ekipie nie potrafi się odnaleźć.

Jak na razie Ramsey w koszulce Starej Damy wystąpił łącznie w 70 spotkaniach, notując w nich sześć trafień i sześć asyst. W tej kampanii spędził jednak na boisku zaledwie 112 minut.

Nowe informacje na temat przyszłości zawodnika przekazały serwisy CalcioMercato i ExpressSport. Ramsey podobno znalazł się na radarze Evertonu i West Hamu United. Do zmiany barw klubowych przez piłkarza może dojść już w styczniu.

Reprezentant Walii to zresztą nie jedyny pomocnik Juve, który może wkrótce zmienić klub. Podobnie może wyglądać sytuacja z Arthurem. Agent Brazylijczyka podobno szuka mu już nowego pracodawcy.

Rynkowa wartość Ramseya wynosi 10, a Arthura mniej więcej 35 milionów euro. Tymczasem Daily Express ostatnio podawało, że Juventus może zarobić na sprzedaży Walijczyka nawet 50 milionów euro (42 miliony funtów).

Czytaj więcej: Dybala ponownie zmartwił kibiców Juventusu

