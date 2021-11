Roma z optymizmem podchodzi do transferu piłkarza Man Utd

Źródło: Corriere dello Sport Luka Pawlik

Diogo Dalot to zawodnik, który zasilił szeregi Man Utd latem 2018 roku. W ekipie z Old Trafford zawodnik jednak nie przekonał do siebie sztabu szkoleniowego. W tej kampanii zaliczył zaledwie sześć występów w koszulce Czerwonych Diabłów. Corriere dello Sport podaje, że piłkarz zimą może wrócić do Serie A.