LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Daniele De Rossi

Roma chce napastnika z La Liga

AS Roma tego lata potrzebuje wzmocnień. Klub z Wiecznego Miasta liczy na kilka mocnych transferów, ale szczególnie ciekawe wydaje się możliwość pozyskania nowego napastnika. Ekipa z Serie A sondowała na rynku kilka nazwisk, ale w ostatnich dniach do przełomu doszło ws. jednego, bardzo konkretnego nazwiska.

Mowa tu o Artemie Dowbyku. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano Ukrainiec zrezygnował na ostatniej prostej z transferu do Atletico Madryt i zdecydował się, że jego priorytetem jest przeprowadzka do ekipy AS Romy. 27-latek ma być już nawet dogadany z klubem z Rzymu. Jego kontrakt z zespołem prowadzonym przez trenera De Rossiego ma obowiązywać do końca czerwca 2029 roku. Jednak do końca finalizacji tego transferu brakuje jeszcze ostatecznego porozumienia pomiędzy Romą a zespołem z ligi hiszpańskiej, czyli Gironą.

Artem Dowbyk w minionym sezonie w barwach Girony zdobył 24 bramki i zanotował osiem asyst w 36 meczach. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 35 milionów euro. W przeszłości 27-latek występował m.in. w barwach FC Midtjylland i SK Dnipro-1. Dowbyk ma także 31 spotkań w reprezentacji swojego kraju oraz 10 goli.

