Kylian Mbappe i jego transfer z Paris Saint-Germain do Realu Madryt wydaje się coraz bardziej realny. Hiszpański klub jest w ciągłym kontakcie z rodziną zawodnika, przygotowując grunt pod finalizację transakcji, czytamy na łamach Defensa Central.

fot. Imago / CordonPress / PanoramiC Na zdjęciu: Florentino Perez i Kylian Mbappe

Saga transferowa dotycząca Kyliana Mbappe dobiega końca

Defensa Central przekonuje, że warunki transferu zostały już ustalone i omówione

Znane są już konkretne terminy związane z tym, kiedy odbędzie się prezentacja piłkarza

Kylian Mbappe spełni swoje marzenie

Kylian Mbappe ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain tylko do końca sezonu. Nie zapowiada się, aby umowa piłkarza z gigantem Ligue 1 została przedłużona. Wszystko wskazuje na to, że zawodnik dołączy do Realu Madryt latem. Kwestia umowna dotycząca przyszłości zawodnika jest omówiona i zamknięta, przekonuje serwis Defensa Central. Pod tym względem nie ma żadnego kłopotu.

Jedyne wyzwanie przed Królewskimi to przygotowanie prezentacji Mbappe i przybycie Francuza do Madrytu. Jest to podyktowane napiętym letnim grafikiem. Wiadomo, że odbędą się wówczas takie imprezy jak Euro 2024 i Igrzyska Olimpijskie. Ponadto klub z Madrytu uda się na zagraniczne tournee.

Real rozważa kilka możliwych terminów zorganizowania historycznej prezentacji na Santiago Bernabeu. Ta ma być otwarta dla kibiców. Jeśli madrycka ekipa i PSG nie zagrają w finale Ligi Mistrzów, to Mbappe zostanie najpewniej zaprezentowany jako nowy zawodnik Królewskich już 2 czerwca. Gdyby jednak którejś z drużyn udało się powalczyć o triumf w elitarnych rozgrywkach, to w takim przypadku prezentacja Mbappe odbędzie się dzień później, czyli 3 czerwca.

Jeśli chodzi o godzinę, nadal nie podjęto żadnej decyzji, ale pojawiły się już głosy, że będzie to mniej więcej o 19:00-19:30. W powszechnej opinii to najlepsza pora. Rodzina Mbappe przystała już na warunki i terminy, będąc z powodu finalizacji rozmów bardzo podekscytowana. To prawdopodobnie najbardziej oczekiwany transfer ostatniej dekady. Nawet przedstawiciele z innych drużyn nie mogli się doczekać tego, aby saga transferowa mogła zakończyć się raz na zawsze happy endem.

Czytaj więcej: Prezydent Realu Madryt obiecał Mbappe dwa transfery