Richarlison zmieni otoczenie? 40 milionów funtów na stole

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Richarlison

Richarlison może wrócić do Evertonu

Mimo że Tottenham Hotspur jest bliski awansu do finału Ligi Europy, to ogólnie rzecz biorąc, rozgrywa bardzo słaby sezon. Mianowicie, zespół Kogutów zajmuje dopiero 16. miejsce w tabeli Premier League, mając na swoim koncie tylko 37 punktów. Wygląda na to, że w londyńskim zespole dojdzie do wielu zmian, gdy tylko otworzy się letnie okienko transferowe. Jedną z ofiar zapowiadanej rewolucji może być Richarlison, który kompletnie nie spełnia oczekiwań w angielskiej ekipie.

Jak dowiedział się brytyjski serwis „GiveMeSport”, brazylijski napastnik może wrócić do Evertonu. Włodarze klubu z niebieskiej części Liverpoolu rozważają bowiem złożenie oferty za 48-krotnego reprezentanta Canarinhos. Tottenham Hotspur jest gotowy sprzedać 27-latka, za którego oczekuje około 40 milionów funtów. Działaczy z Goodison Park na pewno stać na wyłożenie takich pieniędzy i czas pokaże, czy zdecydują się oni na ponowne nawiązanie współpracy z Richarlisonem.

Brazylijczyk przywdziewa koszulkę drużyny Kogutów od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Tottenham Hotspur Stadium za niespełna 60 milionów euro ze wspomnianego wyżej Evertonu. Złoty medalista olimpijski z 2021 roku zdecydowanie lepiej czuł się w Liverpoolu, aniżeli w Londynie. Bilans środkowego napastnika w zespole The Toffees wygląda imponująco – 152 spotkania, 53 bramki i 14 asyst. Richarlison w swoim CV posiada także Watford, Fluminense oraz America-MG, gdzie jako junior stawiał pierwsze piłkarskie kroki.