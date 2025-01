Inter i Milan polują na wielki talent włoskiej piłki

LaPresse / Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Inzaghi i Conceicao

Samuele Ricci na celowniku topowych klubów

Samuele Ricci, który niedawno rozegrał swoje setne spotkanie w barwach Torino, wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. W ciągu trzech lat 22-letni pomocnik udowodnił swoją wszechstronność, rozwijając się jako “mezzala” i zdobywając doświadczenie, które uczyniło go jednym z najlepszych włoskich graczy na swojej pozycji.

W obozie Interu Samuele Ricci jawi się jako potencjalny następca Hakana Calhanoglu, jeśli ten zdecydowałby się na odejście latem. Turecki pomocnik niedawno odrzucił ofertę Bayernu Monachium, ale kolejne zainteresowanie ze strony wielkich europejskich klubów może sprawić, że Nerazzurri będą zmuszeni znaleźć zastępstwo. Ricci wydaje się idealnym kandydatem.

Dodatkowo, jeśli Davide Frattesi, inny ceniony pomocnik Interu, zostanie sprzedany jeszcze w styczniowym oknie, Inter może od razu zainwestować część uzyskanych środków w sprowadzenie Ricciego.

Natomiast Milan, jako pierwszy z wielkich klubów, nawiązał wstępne rozmowy dotyczące transferu Ricciego. Rossoneri są świadomi jego potencjału i uznają go za kluczowy cel na przyszłość. Zawodnik jest świadomy zainteresowania Milanu, ale na razie pozostaje skoncentrowany na obecnym sezonie w Torino.

Ricci powrócił do pełnej formy po kontuzji kostki, która wykluczyła go z ostatnich spotkań reprezentacji Włoch. W ostatnich czterech meczach Serie A piłkarz nosił opaskę kapitańską, co pokazuje, jak ważną postacią jest dla zespołu z Turynu.

Rosnące zainteresowanie Riccim zmotywowało Torino do przedłużenia z nim kontraktu do czerwca 2028 roku. W umowie nie zawarto klauzuli wykupu, ale obie strony ustaliły tzw. gentelmeńskie porozumienie – Torino pozwoli Ricciemu odejść, jeśli pojawi się oferta na poziomie 20–25 milionów euro.