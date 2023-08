fot. Imago / Aflosport Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Juventus planuje pozyskać Gianluigi Donnarummę, twierdzi La Gazzetta dello Sport

Włoski bramkarz chce rozstać się z Paris Saint-Germain

Transfer reprezentanta Włoch do ekipy z Turynu może być uzależniony od przyszłości Wojciecha Szczęsneo w klubie

Juventus rozważa pozyskanie nowego bramkarza

Juventus w związku z tym, że nie będzie występował w europejskich pucharach w sezonie 2023/2024, to musi ciąć koszty. W każdym razie sternicy Starej Damy mają plany, aby pozyskać nowego bramkarza, który miałby większe perspektywy na przyszłość przed sobą niż Wojciech Szczęsny, mający już 33 lata.

La Gazzetta dello Sport przekonuje, że Juventusu jest gotowy na to, aby rozstać się z polskim golkiperem i Mattią Perinem. Pierwszy zarabia rocznie 6,5 miliona euro, a Włoch może liczyć na 1,5 miliona euro.

Gotowy na rozstanie z Paris Saint-Germain jest natomiast Gianluigi Donnarumma, co chciałby wykorzystać klub z Turynu. Włoch ma być do tego stopnia zdeterminowany, aby zmienić pracodawcę, że jest gotowy zgodzić się nawet na wypożyczenie. Juventus złożył już PSG zapytanie o możliwość ewentualnego pozyskania zawodnika.

Juve chce jednocześnie wrócić do tradycji, powierzając miejsce w bramce pierwszemu bramkarzowi reprezentacji Włoch. Donnarumma grał w Milanie od 2015 do 2021 roku, po czym przeniósł się do PSG na zasadzie wolnego transferu.

