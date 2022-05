fot. PressFocus Na zdjęciu: Benjamin Verbić

Benjamin Verbić w kolejnym sezonie nie będzie pomagał Legii Warszawa w odzyskaniu mistrzostwa Polski. Zawodnik jest bardzo blisko rozstania ze stołecznym klubem. Wszystko wskazuje na to, że starcie z Cracovią będzie ostatnim w szeregach Wojskowych dla piłkarza, podaje serwis Legia.net.

Benjamin Verbić prawdopodobnie rozstanie się z Legią po zakończeniu sezonu

Benjamin Verbić dołączył do warszawskiej Legii na wypożyczenie z Dynama Kijów. Duży wpływ na taki obrót wydarzeń miała sytuacja polityczna na Ukrainie i agresja wojsk rosyjskich na ten kraj.

28-latek do 15-krotnego mistrza Polski został wypożyczony do końca czerwca tego roku. Tymczasem umowa zawodnika z Dynamem obowiązuje do końca tego roku.

Portal Legia.net sugeruje natomiast, że Verbić w najbliższy weekend może rozegrać ostatnie spotkanie w koszulce warszawskiej ekipy. Według najnowszych doniesień medialnych liga ukraińska ma wystartować w sezonie 2022/2023. Aczkolwiek spotkanie tych rozgrywek odbywać się będą w Turcji, na co wpływ miała mieć lepsza baza sportowa. Chociaż w grę brana była także polska opcja.

Verbić rozegrał w trakcie kampanii 2021/2022 łącznie siedem meczów w PKO Ekstraklasie, spędzając na placu gry 240 minut. Zawodnik ma też na swoim koncie jeden występ w Fortuna Pucharze Polski, gdy pojawił się na boisku w starciu przeciwko Rakowowi Częstochowa, spędzając na boisku 26 minut.

