Pobyt Kalvina Phillips w Leeds United powoli dobiega końca. Coraz więcej wskazuje na to, że jeden z kluczowych zawodników drużyny prowadzonej przez Marcelo Bielsę po zakończeniu sezonu pożegna się z klubem. Środkowy pomocnik miał znaleźć się w kręgu zainteresowań Realu Madryt, ale to niejedyny klub, który go obserwuje.

Sezon 2021/22 jest prawdopodobnie ostatnim dla Kalvina Phillipsa w zespole Leeds United

Reprezentant Anglii poważnie rozważa możliwość odejścia z klubu podczas letniego okna transferowego

Występy 26-letniego pomocnika w Premier League bacznie obserwują przedstawiciele czołowych klubów w Europie

Phillips myśli o odejściu

26-letni reprezentant Anglii to niewątpliwie kluczowa postać w talii Marcelo Bielsy. W Leeds United, które obecnie zajmuje dopiero 15. miejsce w Premier League, bardzo dobrze zdają sobie sprawę, że będzie im bardzo trudno zatrzymać Phillipsa w zespole na dłużej. Pomóc w tym mogłoby wywalczenie prawa gry w europejskich pucharach, ale obecnie jest to po prostu nierealne.

Phillips jest związany z klubem z Elland Road umową do 2024 roku. Nic nie wskazuje jednak na to, aby go wypełnił lub zdecydował się na jego przedłużenie. 26-latek coraz poważniej myśli bowiem o zmianie klubu i spróbowania nowego wyzwania, a na brak zainteresowania z pewnością nie może narzekać. Jego występy bacznie obserwują przedstawiciele czołowych europejskich klubów.

Reprezentant Anglii na celowniku gigantów

Do tej pory najczęściej mówiło się o jego możliwym transferze do Liverpoolu, gdzie pragnie go ściągnąć Juergen Klopp. The Reds są podobno gotowi wyłożyć za niego 40 milionów euro, ale mało prawdopodobne jest, aby ta oferta przekonała władze Leeds, ponieważ klub z Elland Road nie chce go sprzedawać do innego zespołu z Premier League.

Przedstawiciele Leeds nie powinni mieć jednak problemu ze znalezieniem chętnego do pozyskania Phillipsa za granicą. Już wcześniej pojawiały się informacje o zainteresowaniu jego osobą ze strony Paris Saint-Germain czy Bayernu Monachium, a według El Nacional poważnym kandydatem do pozyskania piłkarza może być także Real Madryt.

Phillipsowi od dłuższego czasu bacznie przygląda się szkoleniowiec Królewskich Carlo Ancelotti, który widzie w reprezentancie Anglii świetny materiał na dublera dla Brazylijczyka Casemiro. Na razie nie wiadomo jednak, czy Real Madryt podejmie jakieś kroki mające na celu sprowadzenie pomocnika Leeds na Santiago Bernabeu. Dotychczasowe doświadczenia lidera La Liga z zawodnikami z Wysp, takimi jak Michael Owen czy Jonathan Woodgate, na pewno nie zachęcają ich do spoglądania w tym kierunku.

