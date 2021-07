Kieran Trippier niedawno zakończył udział w Euro 2020 z reprezentacją Anglii. Aktualnie rozmyśla nad swoją klubową przyszłością. Według The Telegraph piłkarz czeka na ofertę z Manchesteru United.

Kieran Trippier chce wrócić do Premier League

Zainteresowany sprowadzeniem Anglika jest Manchester United

30-latek czeka na ruch ze strony Czerwonych Diabłów

Manchester United wzmocni prawą obronę?

Gdy latem 2019 roku Kieran Trippier opuszczał Tottenham, twierdzo, że Premier League traci świetnego prawego obrońcę. Anglik za 20 milionów euro przeniósł się do Atletico Madryt. Piłkarz z Wysp Brytyjskich w La Lidze to rzadkość, więc niektórzy mieli obawy o zasadność tego ruchu. Trippier wywalczył sobie jednak miejsce w wyjściowym składzie. Nie oddał go aż do teraz. Z drużyną Diego Simeone Anglik został mistrzem Hiszpanii w minionym sezonie. 30-latek przez pewien czas był zawieszony, a mimo to rozegrał 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zaliczył w nich sześć asyst.

Trippier zakończył niedawno udział w Euro 2020 z reprezentacją Anglii. Spisywał się dobrze, co najlepiej było widać w finale, gdy zaliczył asystę przy trafieniu Luke’a Shawa. Wkrótce obaj panowie mogą być klubowymi kolegami.

Manchester United poczynił już pewne kroki, by sprowadzić w swoje szeregi Trippiera. Atletico pozostało jednak niewzruszone na to i odrzucało otrzymane oferty transferowe. Według The Telegraph, 30-latek wyraża nadzieję, że Czerwone Diabły sięgną głębiej do portfela i spełnią finansowe oczekiwania Los Colchoneros. Mają oni żądać około 30 milionów funtów. Klub z siedzibą na Old Trafford może tego nie uczynić, gdyż wydało już sporo na sprowadzenie Jadona Sancho. Ponadto na ich celowniku jest między innymi Raphael Varane.

