Liverpool znalazł następcę Alissona? To bramkarz włoskiego giganta

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Alisson Becker

Renato Marin przymierzany do Liverpoolu

Po zakończeniu sezonu 2024/2025 może dojść do wielkich zmian w Liverpoolu. Wówczas wygasają bowiem kontrakty trzech gwiazd – Virgila van Dijka, Trenta Alexandra-Arnolda oraz Mohameda Salaha. W tym momencie nie wiadomo, czy umowy wymienionych zawodników zostaną przedłużone. Ponadto niepewna jest również przyszłość obu bramkarzy zespołu The Reds, czyli Alissona Beckera i Caoimhina Kellehera.

Niewykluczone, że jeden z golkiperów opuści Anfield Road podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Reprezentant Brazylii od dawna jest kuszony ogromnymi pieniędzmi przez kluby z Arabii Saudyjskiej, więc możliwe, że wreszcie zdecyduje się na przeprowadzkę na Półwysep Arabski, co byłoby olbrzymim osłabieniem dla drużyny prowadzonej przez Arne Slota. Dlatego Liverpool może być zmuszony do poszukiwań nowego bramkarza. Jak donosi włoski dziennik “Tuttosport”, na celownik popularnych Czerwonych trafił Renato Marin.

Osiemnastolatek jest obecnie rezerwowym golkiperem Romy, gdzie przegrywa rywalizację z Mile Svilarem oraz Mathew Ryanem. Urodzony w Sao Paulo piłkarz uchodzi jednak za wielki talent, co dostrzegli właśnie skauci giganta Premier League. Młodzieżowy reprezentant Włoch mógłby podążyć śladami wspomnianego wyżej Alissona Beckera, który w 2018 roku także zamienił Romę na Liverpool. Kontrakt Renato Marina z Giallorossimi obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, zatem może on być do wzięcia na zasadzie wolnego transferu.