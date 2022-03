Pressfocus Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Pomocnik AS Monaco, Aurelien Tchouameni to jeden z tych graczy, o których latem czołowe kluby europejskie stoczą prawdziwą bitwę. Ciekawą taktykę wobec 22-latka przyjął Real Madryt.

Królewscy latem skupią się na ściągnięciu Kyliana Mbappe

Francuzowi będą musieli zapewnić królewskie warunki finansowe

Los Blancos nie zrezygnują jednak z próby kupna Aureliena Tchouameniego

Nowa gwiazda Ligue 1

Druga linia Realu Madryt od lat jest jedną najmocniejszych w Europie. Włodarze Królewskich zdają jednak sobie sprawę, że jej członkowie, a więc Casemiro, Toni Kroos i Luka Modrić są coraz starsi i powoli będą już schodzić z wielkiej, europejskiej sceny. W kolejce do gry palą się już Eduardo Camavinga i Fede Valverde, ale działacze Los Blancos zdają sobie sprawę, że potrzebne są kolejne wzmocnienia.

Na celowniku klubu z Santiago Bernabeu od dłuższego czasu jest piłkarz AS Monaco, Aurélien Tchouaméni. 22-letni defensywny pomocnik od dwóch lat jest podstawowym graczem drużyny z Księstwa. Nie imponuje może liczbami, ale efekty jego ciężkiej pracy w środku pola są absolutnie niepodważalne. Właśnie taki ktoś najbardziej przydałby się Realowi.

Mbappe priorytetem

Ze względu na to, że klub ze stolicy Hiszpanii lato 2022 poświęci na ściągnięcie do siebie Kyliana Mbappe (Francuz z PSG odejdzie za darmo, ale trzeba będzie mu zapewnić kosmiczne apanaże) oraz Erlinga Haalanda, prawdopodobnie w najbliższym oknie transferowym nie powalczy jeszcze o Tchoumaeniego. Królewscy uważnie będą jednak obserwować zachowanie 7-krtonego reprezentanta Francji. Jeśli cierpliwie będzie czekał na transfer do Realu, na pewno już w 2023 r. Los Blancos złożą Monaco konkretną propozycje. Jeśli z kolei nalegał będzie na odejście, a przecież interesuje się nim cała śmietanka Premier League, wówczas Real złoży broń.

Tak było z Kaiem Havertzem, który wolał Chelsea FC, nie chcąc czekać na ofertę 13-krotnych triumfatorów Ligi Mistrzów. Z kolei cierpliwy w kwestii odejścia był Eduardo Camavinga, co tuż przed zamknięciem letniego okna transferowego A.D. 2021 zostało docenione.

