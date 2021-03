Hiszpańska gazeta “ABC” podaje, że władze Paris Saint-Germain już pogodziły się z odejściem Kyliana Mbappe. Od kilku lat PSG z Realem Madryt jest w dobrych relacjach, dzięki nienagannej współpracy prezesów obu klubów. Madryt już szykuje transferową ofensywę, na mocy której sprowadziłby utalentowanego 22-latka.

Królewscy szykują się na rewolucję

Obecna kadra Realu Madryt ma już swoje lata. W zespole znajduje się wielu weteranów, którzy pod dowództwem Zinedine Zidane sięgali po największe trofea w Europie. Trzeba przyznać, że Królewscy od momentu odejścia Cristiano Ronaldo znacznie stracili na jakości. Do tego doszedł również nieudany transfer z Edenem Hazardem. Belg miał zastąpić lukę po CR7, jednak przez plagę kontuzji nie jest w stanie rozegrać nawet pełnego spotkania na hiszpańskich boiskach. Florentino Perez w głównej mierze skupia cele transferowe na Haalandzie. Sprowadzenie napastnika Borussii Dortmund wydaje się być łatwiejsze, szczególnie ze względów finansowych. Co więcej, Norweg już kupił dom w Hiszpanii i przystąpił do pierwszych nauk nowego języka.

Mbappe po Euro zawita do Madrytu?

Według hiszpańskiej gazety “ABC” Mbappe nie odnowi kontraktu z PSG, który kończy się w 2022 roku. Młody napastnik zdążył odrzucić kilka ofert przedstawionych przez klub. Wszystko spowodowane jest tym, że Francuz nie widzi dla siebie przyszłości w Paryżu oraz nie wierzy w projekt budowany przez Mauricio Pochettino. Wcześniej Kylian zdążył zdradzić, że jest fanem Realu Madryt, a w dzieciństwie ściany jego pokoju pokrywały plakaty z Cristiano Ronaldo.

Królewscy są w stanie obniżyć cenę za Mbappe, włączając do operacji Viniciusa. Dyrektor sportowy Paryżan nie raz próbował sprowadzić Brazylijczyka nas Parc des Princes. Tym razem może to się udać kosztem jednej z klubowych gwiazd. Według informacji przekazanych przez “ABC” Real z PSG jest w stanie dojść do porozumienia. Wszystko zależy od formy Viniciusa, który obecnie wyceniany jest na 40 milionów euro. Jeśli Pochettino zapewniłby 20-latkowi miejsce w drużynie, gwiazda Paryżan trafiłaby do Madrytu wzbogacając kasę swojego byłego pracodawcy o 165 milionów euro. Dla klubowych władz z nad Sekwany zbliżające się lato może być ostatnią szansą za uzyskanie konkretnych pieniędzy za usługi Kyliana Mbappe. Dotychczas zagrał w koszulce Paris Saint-Germain 160 spotkań, w których strzelił 120 bramek oraz zanotował 59 asyst.