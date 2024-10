Real Madryt zmienia cel transferowy. Ancelotti wskazał alternatywę

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti wskazał Pedro Porro jako alternatywę za Alexandra-Arnolda

Real Madryt przygotowuje plan na zbliżające się zimowe oraz letnie okno transferowe. Jednym z głównych założeń będzie wzmocnienie bocznych sektorów w defensywie. W przypadku pozycji prawego obrońcy nie jest tajemnicą, że celem Królewskich od dawna jest Trent Alexander-Arnold. Reprezentant Anglii ma ważny kontrakt z Liverpoolem tylko do czerwca 2025 roku. Jeśli nie przedłuży wygasającej umowy, to w styczniu Los Blancos będą mogli rozpocząć z nim wstępne rozmowy kontraktowe.

Przyszłość 25-latka jednak wciąż pozostaje pod znakiem zapytania. Choć na ten moment nie pojawiły się potwierdzone informacje o rozmowach ws. parafowania nowego kontraktu z The Reds, to media spekulują, że prędzej czy później to nastąpi. Dlatego zarząd Realu Madryt chce być przygotowany na ewentualne fiasko transferowe. Z informacji portalu caughtoffside.com wynika, że Carlo Ancelotti wskazał kandydata, który może być alternatywa dla Alexandra-Arnolda. Jest nim Pedro Porro, który obecnie gra w Tottenhamie.

Ancelotti ceni umiejętności reprezentanta Hiszpanii i wierzy, że 25-latek może być również mocnym wzmocnieniem, co zawodnik Liverpoolu. Ponadto obecny klub Porro, czyli Tottenham obawia się, że perspektywa gry w Realu oraz powrotu do ojczyzny skusi go do zmiany barw. Według caugtoffside.com kwota 65 milionów euro powinna wystarczyć, aby przekonać Koguty do sprzedaży piłkarza.