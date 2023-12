IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Reece James

Real Madryt latem poszuka nowego defensora

Na celowniku Królewskich znalazł się Reece James

Media podkreślają, że transfer będzie trudny do zrealizowania

Reece James wzbudził zainteresowanie Realu Madryt

Real Madryt podczas letniego okienka transferowego skupi się przede wszystkim na transferze nowego napastnika. Media nieustannie spekulują, że na Santiago Bernabeu może trafić jeden z dwójki Kylian Mbappe – Erling Haaland.

Królewscy na sprowadzeniu napastnika na pewno nie poprzestaną. Według medialnych doniesień Real Madryt będzie również szukał wzmocnień defensywy. Prasa spekuluje, że do stolicy Hiszpanii może trafić Alphonso Davies, a najnowszym celem transferowym Królewskich jest podobno Reece James.

Media przekonują, że defensor Chelsea cieszy się dużym uznaniem w Madrycie, ale jednocześnie przekonują, że transfer będzie niezwykle trudny do zrealizowania. Podstawowym problemem jest długość kontraktu Anglika, który obowiązuje aż do 2028 roku. To sprawi, że The Blues nie będą chętni do negocjacji i z pewnością nie obniżą kwoty odstępnego. Obecnie 24-latek wyceniany jest na około 55 mln euro.

Zobacz również: Ancelotti o pracy w Arabii Saudyjskiej: być może kiedyś poczuję, że to dobre rozwiązanie