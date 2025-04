Alonso chce ściągnąć do Realu dwie gwiazdy. Ich wartość to 170 milionów

Xabi Alonso najprawdopodobniej wraz z początkiem następnego sezonu obejmie Real Madryt. Szkoleniowiec chce sprowadzić do nowego klubu Floriana Wirtza oraz Jonathana Taha, o czym donosi "Diario AS".

Xabi Alonso

Alonso chce w Realu transferu Wirtza i Taha

Real Madryt wraz z końcem obecnego sezonu zmieni trenera. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że nowym szkoleniowcem Królewskich zostanie Xabi Alonso, który od razu chce w zespole wprowadzić swoje zasady i sprowadzić graczy, którzy jeszcze zwiększą jakość. Jak można było się domyślać, Hiszpan będzie chciał razem ze sobą zabrać swoich obecnych podopiecznych w Bayerze Leverkusen.

Według informacji przekazanych przez serwis „Diario AS”, Xabi Alonso chce sprowadzić do Realu Madryt zarówno Floriana Wirtza, jak i Jonathana Taha. To dwa bardzo głośne nazwiska na rynku transferowym, które wzbudzają zainteresowanie najlepszych w Europie. Pozyskanie tego drugiego wydaje się być prostsze, bowiem jakiś czas temu on sam zapowiedział, że odejdzie z Bayeru po sezonie i będzie wówczas wolnym graczem. Z Wirtzem z pewnością będzie trzeba się mocniej postarać.

Florian Wirtz w tym sezonie zdobył w sumie dla Bayeru Leverkusen 15 goli oraz zanotował 13 asyst w 42 meczach. Równie dobre, a nawet nieco lepsze liczby zanotował on w poprzedniej kampanii. Serwis „Transfermarkt” wycenia 21-latka na 140 milionów euro. Z kolei Jonathan Tah wystąpił w 46 meczach i trzy razy wpisał się na listę strzelców. Kontrakt 29-letniego środkowego obrońcy wygasa wraz z końcem czerwca, a jego wartość według „Transfermarktu” to 30 milionów.

