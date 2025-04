Real Madryt zaoferuje 90 milionów za gwiazdora Liverpoolu

Real Madryt jest gotowy złożyć ofertę w wysokości 90 milionów za Alexisa Mac Allistera z Liverpoolu. Argentyńczyk jest idealnym następcą Luki Modricia, o czym donosi serwis "Empire Of The Kop".

Źródło: Empire Of The Kop

Real Madryt w tym sezonie absolutnie zwiódł swoich kibiców i wszyscy w zespole ze stolicy Hiszpanii liczą na to, że kolejne rozgrywki będą znacznie lepsze. Pomóc w tym mają liczne zmiany w drużynie Los Blancos. Przede wszystkim odejść z klubu ma Carlo Ancelotti, a jego miejsce najprawdopodobniej zajmie Xabi Alonso. Będą jednak także inne rotacje personalne w kadrze Królewskich.

Według informacji przekazanych przez serwis „Empire Of The Kop”, Real Madryt zaoferuje 90 milionów euro za Alexisa Mac Allistera z Liverpoolu. Gwiazdor i świeżo upieczony mistrz Anglii z drużyną The Reds łączony był już z madrytczykami jakiś czas temu, ale teraz wydaje się, że możliwość jego sensacyjnego transferu jest mocniejsza niż wcześniej. Real widzi w Mac Allisterze bowiem idealnego następcę Luki Modricia.

Alexis Mac Allister w tym sezonie rozegrał dla Liverpoolu 47 spotkań, w których zdobył w sumie siedem goli oraz zanotował pięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 90 milionów euro. W przeszłości środkowy pomocnik Liverpoolu reprezentował m.in. barwy Brighton. Na koncie ma on także 38 występów w reprezentacji Argentyny oraz mistrzostwo świata z tą drużyną z Kataru.

