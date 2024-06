Kepa Arrizabalaga stał się kandydatem Realu Madryt do zastąpienia Andrija Łunina. Według Fichajes ukraiński bramkarz może się przenieść do Premier League.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Andrij Łunin i Carlo Ancelotti

Kepa Arrizabalaga kandydatem do zastąpienia Andrija Łunina w Realu Madryt

Andrij Łunin przez większość sezonu 2023/2024 był pewnym punktem Realu Madryt i jednym z kluczowych zawodników decydujących meczów Ligi Mistrzów. Ukrainiec wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie pod nieobecność kontuzjowanego Thibaut Courtois.

Belg zdążył wrócić do zdrowia na finał Ligi Mistrzów, co najpewniej oznacza, że Andrij Łunin znów będzie skazany na rolę rezerwowego. W tej sytuacji bardzo możliwe jest odejście ukraińskiego golkipera, który ma już 25 lat i chciałby pełnić w drużynie zdecydowanie ważniejszą funkcję. Mówi się, że zawodnikiem interesują się takie kluby jak m.in. Arsenal oraz Manchester City.

Real Madryt prawdopodobnie nie będzie robił problemów Łuninowi, pozwalając mu na swobodne odejście. Tym bardziej że Królewscy już wytypowali następcę, a ma nim zostać Kepa Arrizabalaga. Nie da się ukryć, że to zaskakujący kandydat, ponieważ Hiszpan przegrał rywalizację z Ukraińcem.

Kepa po sezonie 2023/2024 wraca do Chelsea, ponieważ kończy się jego wypożyczenie do Realu. Teraz Los Blancos chcieliby dokonać identycznej transakcji, choć The Blues liczą na definitywny transfer. Jeśli kwota będzie atrakcyjna, to Hiszpan prawdopodobnie wróci na Santiago Bernabeu.

W końcówce rozgrywek dało się usłyszeć głosy, że sztab jest bardzo zadowolony z Kepy. Bramkarz przegrał walkę o pierwszy skład, ale wspierał drużynę, wykazując się wielką dojrzałością. Właśnie to miało przekonać Real do ponownego zakontraktowania piłkarza.

