PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Najbliższe miesiące będą bardzo intensywne dla Realu Madryt i prezydenta klubu Florentino Pereza. Pod coraz większym znakiem zapytania stoi przyszłość Karima Benzemy, cały czas niepewne są także transfery Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda. Królewscy szykują się na różne warianty i mają także alternatywę na wzmocnienie ataku.

Real Madryt od dłuższego czasu przygotowuje się do dużych transferów i wzmocnienia latem siły ofensywnej swojego zespołu

Ofiarą zmian może być najlepszy strzelec zespołu Karim Benzema

Królewscy analizują różne możliwość i przygotowują się na różne warianty

Benzema może stracić cierpliwość

Jak informuje El Nacional, Karim Benzema coraz poważniej myśli o pożegnaniu się z klubem. Francuza zirytować miała przedstawiona przez klub oferta przedłużenia obowiązującego do 30 czerwca 2023 roku kontraktu. Jeżeli obie strony nie dojdą do porozumienia, Królewscy mogą być zmuszeni do sprzedaży swojego najlepszego strzelca już latem.

Na Benzemę wpływ niewątpliwie mają także informacje o możliwych przenosinach do Madrytu Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda. Gdyby oba transfery doszły do skutku, doświadczony Francuz nie mógłby już liczyć na pewne miejsce w podstawowym składzie zespołu, a roli zmiennika nie zamierza akceptować mając na uwadze zbliżające się finały mistrzostw świata w Katarze.

Benzema w najbliższych miesiącach będzie musiał rozważyć wszystkie za i przeciw. Jeżeli zdecyduje się na odejście, nie będzie miał problemów ze znalezieniem nowego klubu. Reprezentanta Francji chętnie do siebie ściągnęliby przedstawiciele Paris Saint-Germain, co mogłoby im również pomóc w przekonaniu Zinedine’a Zidane’a do objęcia stanowiska trenera.

Transfer Haalanda niepewny, Vlahović alternatywą

W stolicy Hiszpanii bardzo dobrze zdają sobie sprawę z obecnej sytuacji i przygotowują się na wszystkie warianty. Także na odejście Benzemy oraz nieudaną próbę sprowadzenia Haalanda. O pozyskanie utalentowanego Norwega nie będzie łatwo, bowiem w kolejce ustawionych jest kilka innych czołowych europejskich klubów, w tym Manchester City i FC Barcelona.

Według El Nacional w kręgu zainteresowań Realu Madryt znalazł się lider klasyfikacji strzelców włoskiej Serie A Dusan Vlahović, który od dłuższego czasu jest łączony z odejściem z Fiorentiny. Młody Serb zbiera bardzo dobre recenzje, ale w obozie Królewskich planuje również obawa przed powtórzeniem się historii z Luką Joviciem, który trafił na Santiago Bernabeu za 60 milionów euro, ale zupełnie sobie nie poradził.

Zobacz także: Superpuchar Hiszpanii. Real Madryt – Athletic Bilbao: typy, kursy, zapowiedź (16.01.2022)