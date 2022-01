PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Real Madryt – Athletic Bilbao: typy i kursy na mecz Superpucharu Hiszpanii. W niedzielę na saudyjskim Rijadzie rozstrzygnięta zostanie kwestia pierwszego trofeum w 2022 roku w hiszpańskiej piłce. Królewscy z Madrytu i Baskowie z Bilbao zagrają o Superpuchar Hiszpanii. W naszej zapowiedzi znajdziecie nie tylko typy, ale także informacje o formie i sytuacji kadrowej obu zespołów.



Real Madryt Superpuchar Hiszpanii

16.01.2022 19:30 Stadion Króla Fahda (Rijad)

Athletic Bilbao

Real Madryt – Athletic Bilbao, typy i przewidywania

Zdobycie Superpucharu Hiszpanii to dla obu drużyn okazja na świetne otwarcie 2022 roku. Nie mniej jednak zdecydowanie większe szanse na to wydaje się mieć Real Madryt, który dysponuje znacznie większą liczbą argumentów przemawiających za jego zwycięstwem niż przeciwnik.

Real w ostatnich latach bardzo dobrze sobie radzić w konfrontacjach z Baskami. Z wyjątkiem ubiegłorocznego meczu w ramach… Superpucharu Hiszpanii. Królewscy z pewnością mają go w pamięci i w niedzielny wieczór będą chcieli się zrewanżować. Real jest faworytem i naszym zdaniem tym razem obejdzie się bez niespodzianki. Nasz typ: wygrana Realu

Żaden z zespołów nie będzie miał po swojej stronie atutu własnego boiska, ale większą liczbą argumentów po swojej stronie dysponuje niewątpliwie Real Madryt. Królewscy nie tylko prezentują w obecnym sezonie znacznie wyższą formę, ale mogą się również pochwalić serią czterech kolejnych wygranych nad Barceloną i pięciu spotkań bez porażki.

Gospodarzom i Xaviemu Hernandezowi z pewnością nie pomoże brak kilku ważnych zawodników, którzy w pełni sił mogliby liczyć na występ od pierwszej minuty. W znacznie lepszej sytuacji kadrowej jest Real Madryt, co jest kolejnym argumentem przemawiających za jego wygraną. My w tym meczu nie spodziewamy się niespodzianki i stawiamy na zwycięstwo Królewskich. Nasz typ: wygrana Realu Madryt

Real Madryt – Athletic Bilbao, ostatnie wyniki

Oba półfinałowe pojedynki turnieju o Superpuchar Hiszpanii, które odbyły się w mijającym tygodniu dostarczyły wielkich emocji. W środę o awans do finału rywalizowano w drugim w tym sezonie El Clasico. Real Madryt przystępował do pojedynku z Barceloną w roli faworyta, ale Duma Katalonii potwierdziła, że cały czas potrafi grać na wysokim poziomie.

Królewscy w tym spotkaniu dwukrotnie wychodzili na prowadzenie za sprawą trafień Viniciusa Juniora i Karima Benzemy, ale Barca za każdym razem doprowadzała do wyrównania. Najpierw do bramki Realu trafił Luuk de Jong, a siedem minut przed końcem meczu na listę strzelców wpisał się Ansu Fati. Ostatecznie o losach rywalizacji musiała zadecydować dogrywka, w której drużyna Carlo Ancelottiego szalę zwycięstwa przechyliła na swoją stronę. Bramkę na wagę wygranej i awansu do finału zdobył Fede Valverde.

Dzień później na murawę Stadionu Króla Fahda wybiegły jedenastki Atletico Madryt i Athletic Bilbao. Po słabej bezbramkowej pierwszej połowie, emocji doczekaliśmy się po przerwie. Drużyna Diego Simeone wyszła na prowadzenie po niefortunnej interwencji bramkarza rywali Unaia Simona, ale strata gola podziałała na Basków mobilizująco. Drużyna prowadzona przez Marcelino Garcię Torala wykorzystała dwa stałe fragmenty gry i dzięki trafieniom Yeraya Alvareza i Nico Williamsa zameldowała się w finale.

Real Madryt – Athletic Bilbao, historia

Obie drużyny po raz ostatni okazję do rywalizacji miały całkiem niedawno, bowiem 22 grudnia. Mierzyły się wówczas w ligowym meczu na San Mames. Górą w tym pojedynki byli Królewscy, którzy wygrali 2:1. Wszystkie gole tego pojedynku padły w pierwszych dziesięciu minutach. Najpierw dwukrotnie do siatki Basków trafił Karim Benzema, a gospodarze odpowiedzieli golem Ohiana Sanceta.

Baskowie w ostatnich latach mieli ogromne problemy w pojedynkach z Królewskimi. Udało im się wygrać tylko jeden z 15 ostatnich meczów, a miało to miejsce niemal dokładnie przed rokiem, w półfinałowym meczu Superpuchar Hiszpanii. Real Madryt może się jednak pochwalić wygraną w pięciu z sześciu ostatnich spotkań, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

Real Madryt – Athletic Bilbao, kursy bukmacherskie

Nie jest żadną niespodzianką, że bukmacherzy większe szanse na wygraną w niedzielnym finale dają Realowi Madryt. Królewscy mają po swojej stronie zdecydowanie więcej argumentów. Kurs przekraczający 1.70 na wygraną Realu można znaleźć w ofercie STS. Rejestrując się u tego bukmachera i wykorzystując STS kod promocyjny można otrzymać zakład bez ryzyka 234 zł, który można wykorzystać między innymi na mecz Realu z Athletic.

Athletic Bilbao Remis Real Madryt 4.50 3.75 1.73 5.00 4.00 1.70 5.00 4.00 1.73 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14. stycznia 2022 20:27 .

Real Madryt – Athletic Bilbao, transmisja meczu

Finałowe spotkanie o Superpuchar Hiszpanii obejrzymy w polskiej telewizji. Transmisja “na żywo” będzie prowadzona na kanale Eleven Sports 1, a pojedynek skomentują Michał Wszołek i Sebastian Chabiniak. Aby mieć dostęp do transmisji trzeba oczywiście posiadać wykupiony odpowiedni pakiet, ale jest także opcja obejrzenia meczu zupełnie za darmo. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy.

Transmisja spotkania Real Madryt – Athletic Bilbao będzie dostępna za darmo na internetowej stronie STS. Trzeba jedynie spełnić dwa proste warunki. Pierwszym jest posiadanie lub rejestracja konta (możecie to uczynić klikając w poniższy link), a drugim zagranie w ciagu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu.

