Jak donoszą hiszpańskie media, Kepa Arrizabalaga ma spędzić resztę tego sezonu na ławce rezerwowych. Następnie bramkarz powróci z wypożyczenia do angielskiej Premier League.

Jeszcze do niedawna, wobec poważnej kontuzji Thibauta Courtois, Carlo Ancelotti rotował bramkarzami. W jednym meczu grał Kepa Arrizabalaga, a w kolejnym Adrij Łunin. Zmieniło się to jednak kilka tygodni temu.

Obecnie numerem jeden pozostaje Ukrainiec, który zagrał w siedmiu poprzednich spotkaniach. Dziennik AS donosi, że jeśli nie wydarzy się nic zaskakującego, to pozostanie tak do końca sezonu.

Carlo Ancelotti ma większe przekonanie co do umiejętności młodszego Łunina. W klubie nie widzą zresztą sensu inwestować w Kepę, który i tak ma wrócić po sezonie do Chelsea, skąd został tylko wypożyczony.

To Łunin ma bronić w kluczowych meczach Realu Madryt w La Liga i Champions League. Nie wiadomo jeszcze kiedy zdolny do gry będzie ponownie Thibaut Courtois.