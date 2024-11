Real ruszy po transfer legendy? Zawodnik otwarty na wielki powrót

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Wyciekło stanowisko Sergio Ramosa w sprawie powrotu do Realu

Real Madryt w trakcie trwającego sezonu ma zamiar wygrać jeszcze kilka trofeów. Zadania nie ułatwiaj jednak Królewskim sytuacja zdrowotna. Jakiś czas temu z powodu kontuzji wypadł Dani Carvajal. Tymczasem przy okazji starcia z Osasuną kontuzji nabawił się Eder Militao. Tym samym Los Blancos pilnie potrzebują wzmocnienia w obronie. Informacjami na ten temat podzielił się serwis Defensa Central.

Jednym z kandydatów do gry w szeregach klubu z Estadio Santiago Bernabeu, jest Sergio Ramos. Były reprezentant Hiszpanii wydaje się łatwą opcją dla władz Realu, bo piłkarz aktualnie jest bez klubu. Otoczenie zawodnika przekonuje, że Sergio Ramos z wielką chęcią wróciłby do ekipy z Madrytu. W każdym razie klubowi działacze ze spokojem podchodzą do tego typu rozwiązania, skupiając się jednak na innych opcjach.

Na dzisiaj klub z La Liga przeprowadza konkretne analizy w sprawie ewentualnego wzmocnienia swojej defensywy. W kontekście gry w Realu wymieniani są między innymi: Jonathan Tah, Aymeric Laporte czy Castello Lukeba.

Madrycki zespół do ligowego grania wróci po reprezentacyjnej przerwie. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z Leganes. Mecz odbędzie się 24 listopada o godzinie 18:30. Tymczasem trzy dni później w Lidze Mistrzów stołeczna drużyna zagra na Anfield Road z Liverpoolem.

