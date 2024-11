Real Madryt pozwoli mu odejść. Guler celem topowych klubów

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Arsenal, Milan, Juventus i Aston Villa chcą wypożyczyć Ardę Gulera

Real Madryt przez wiele miesięcy miał jasne stanowisko ws. przyszłości Ardy Gulera. Reprezentant Turcji ma status wielkiego talentu, a Królewscy nie wyobrażali sobie, aby mógł odejść z klubu. Sytuacja uległa jednak zmianie, bowiem w stolicy Hiszpanii otwarli się na pomysł wypożyczenia piłkarza podczas zimowego okna transferowego. Potencjalne kierunki dla zawodnika to Serie A lub Premier League.

Według informacji portalu caughtoffside.com największe zainteresowanie Turkiem wykazuje Arsenal. Kanonierzy wierzą, że Guler może powtórzyć historię Martina Odegaarda. Obecny kapitan zespołu z Emirates Stadium w przeszłości również był graczem Realu Madryt. Po nieudanym pobycie w Los Blancos odszedł do Arsenalu, gdzie z czasem stał się kluczowym zawodnikiem w taktyce Mikela Artety.

Arsenal w pogoni za wypożyczeniem Gulera ma jednak wielu kontrkandydatów. Angażem utalentowanego pomocnika zainteresowane są również takie kluby jak Aston Villa, AC Milan czy Juventus. Kluczową kwestią przy wyborze ewentualnego klubu będzie czas spędzany na boisku, jaki zaoferują młodemu piłkarzowi. 19-latek pragnie regularnie grać w wyjściowym składzie, na co nie może liczyć w Realu.

W tym sezonie Arda Guler wystąpił jak dotąd w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach. Mimo to na murawie spędził zaledwie 382 minuty. Do Realu Madryt trafił latem ubiegłego roku za 20 milionów euro z tureckiego Fenerbahce.