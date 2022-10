fot. PressFocus Na zdjęciu: Reece James

Reece James w obecnym sezonie jest czołowym prawym obrońcą świata, a według wielu wskoczył nawet na pierwsze miejsce w tej klasyfikacji. Do tematu transferu reprezentanta Anglii ponownie wrócił Real Madryt.

Reece James podpisał niedawno kontrakt z Chelsea do połowy 2028 roku

Anglik znajduje się w wielkiej dyspozycji i jest wymieniany w gronie czołowych prawych obrońców świata

Ponownie znalazł się on na celowniku Realu Madryt, który powoli szuka następcy Daniego Carvajala

Real celuje w transfer gwiazdy

Reece James błyskawicznie wkupił się w łaski kibiców Chelsea i stopniowo zwiększał swoją rolę w zespole. O ogromnym potencjale Anglika zdawali sobie sprawę wszyscy, natomiast kluczową kwestię stanowiło to, czy zdoła go w pełni uwolnić. Z pewnością pomogła mu zmiana formacji, bowiem na wahadle jest w stanie lepiej pokazywać swoje ofensywne umiejętności. Jamesowi udało się wytrzymać dominację Trenta Alexandra-Arnolda, przez co wywalczył sobie miejsce na prawej stronie defensywy reprezentacji Anglii. Jego ostatnie występy są fenomenalne, dzięki czemu wymienia się go w ścisłym gronie najlepszych defensorów świata, a według niektórych to on zajmuje pierwsze miejsce w tej klasyfikacji.

Obrońca The Blues od dawna jest obserwowany przez inne czołowe europejskie kluby. Jeszcze jakiś czas temu kwestia jego przyszłości nie była rozwiązana, gdyż do końca zbliżał się jego kontrakt, natomiast obie strony zdołały dojść do porozumienia i podpisać przedłużenie współpracy. Będzie ono obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku. 22-latek może przy tym liczyć na ogromną podwyżkę, bowiem stał się najlepiej zarabiającym defensorem w ekipie londyńczyków.

Wydaje się, że James w Chelsea spędzi najbliższe lata, natomiast Real Madryt nie zamierza się poddawać. To w nim widzi wymarzonego następcę starzejącego się Daniego Carvajala, który nie ma już przed sobą wielu sezonów gry na najwyższym poziomie. Wyciągnięcie Anglika z Londynu z pewnością będzie trudne, natomiast Królewscy już wielokrotnie udowadniali, że nie ma rzeczy niemożliwych. “Fichajes” twierdzi, że mistrzowie Hiszpanii podejmą próbę ściągnięcia Jamesa w trakcie najbliższych okienek transferowych.

