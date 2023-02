fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Real Madryt

Real Madryt wygląda na to, że ma plan związany z pozyskaniem kolejnego młodego zawodnika. Na celowniku Los Blancos znalazł się Robert Renan. Informacje w sprawie przekazał dziennikarz Caique Silva.

Real Madryt może wkrótce przeznaczyć dużą sumę na transfer

Po Klubowych Mistrzostwach Świata władze Los Blancos chcą złożyć ofertę w sprawie transferu Roberta Renana

Zawodnik w styczniu tego roku trafił do Zenitu Sankt Petersburg

Robert Renan może kontynuować karierę w La Liga

Real Madryt dał się poznać w ostatnim czasie z konsekwentnego stawiania na młodych zawodników. Hiszpański klub pozyskiwał między innymi takich graczy jak: Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Rodrygo, czy Vincius Junior.

Dziennikarz Caique Silva przekazał natomiast, że Real Madryt po zakończeniu Klubowych Mistrzostw Świata złoży ofertę Zenitowi Sankt Petersburg za Roberto Renana. Mowa podobno o 40 milionach euro.

Rosyjski klub nabyła prawa do brazylijskiego zawodnika w trakcie styczniowego okna transferowego. Roberto Renan trafił do Zenitu na zasadzie wolnego transferu z Corinthians. W tym sezonie zawodnik wystąpił łącznie w 17 spotkaniach, notując w nich dwa kluczowe podania.

Roberto Renan to środkowy obrońca. W swoim piłkarskim CV piłkarz ma już na swoim koncie dziewięć występów w reprezentacji Brazylii do lat 20. Zawodnik ma kontrakt ważny z Zenitem Sankt Petersburg do końca czerwca 2028 roku.

Rosyjska ekipa aktualnie plasuje się na pierwszej pozycji w tabeli ligi rosyjskiej, legitymując się bilansem 42 punktów. Na drugiej pozycji z 36 oczkami jest Spartak Moskwa. Do ligowego grania team z Sankt Petersburga wróci 4 marca, mierząc się u siebie z FK Niźny Nowogród.

