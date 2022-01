PressFocus Na zdjęciu: Antonio Ruediger

Real Madryt w ostatnich tygodniach był mocno łączony ze sprowadzeniem Antonio Ruedigera. Niemiec, któremu wygasa kontrakt z Chelsea, nie trafi jednak na Santiago Bernabeu. Takiego zdania są przynajmniej niemieckie media.

Nie ma tematu ewentualnego transferu Antonio Ruedigera do Realu Madryt

Królewscy nie kryją rozczarowania zachowaniem menedżera niemieckiego obrońcy

28-letni piłkarz Chelsea będzie latem wolnym zawodnikiem, bowiem jego obecna umowa obowiązuje tylko do końca czerwca

Real Madryt nie chce Ruedigera

Antoni Ruediger jest obecnie ważnym zawodnikiem prowadzonej przez Thomasa Tuchela Chelsea, ale jego kontrakt z klubem wygasa z końcem czerwca. The Blues chcieliby zatrzymać niemieckiego defensora w zespole, ale do tej pory nie zdołali przekonać go do podpisania nowej umowy. W efekcie w ostatnich tygodniach w mediach zaczęły pojawiać się informacje o możliwych kierunkach, jakie Ruediger może obrać po zakończeniu sezonu.

Najcześciej w tym kontekście wymieniany był Real Madryt, ale jak się okazuje na Santiago Bernabeu nie są zainteresowani Niemcem. Jak informuje ABC, sprowadzenie Rudigera nie znajduje się w planach Królewskich, którzy defensywę swojego zespołu chcą opierać na Ederze Militao i sprowadzonym pół roku temu Davidzie Alabie. Jeżeli Real zdecyduje się na pozyskanie nowego środkowego obrońcy, będzie to raczej młody zawodnik, który będzie mógł pełnić rolę dublera dla wspomnianej dwójki.

Według ABC, przedstawiciele Realu Madryt uważają, że ich klub jest wykorzystywany przez menedżera 28-letniego piłkarza, który chce wynegocjować dla swojego klienta lukratywny kontrakt.

Real Madryt nie był jedynym klubem, z którym łączony był reprezentant Niemiec. Według medialnych doniesień ma znajdować się również na celowniku Paris Saint-Germain i Bayernu Monachium.

