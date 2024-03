IMAGO / alterphotos Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt miał problemy z obsadzeniem środka obrony

Królewscy planują wzmocnić tę pozycję w letnim oknie transferowym

Na listę trafił Cristian Romero z Tottenhamu

Cristian Romero na radarze Realu Madryt

Carlo Ancelotti w wielu momentach sezonu 2023/2024 nie miał pełnej swobody przy wyborze pierwszej jedenastki. Przed jednym z meczów Włoch nie mógł skorzystać z żadnego nominalnego stopera, co zmusiło go do wystawienia Aureliena Tchouameniego i Daniego Carvajala.

W związku z tym Real Madryt planuje przeprowadzić konkretne wzmocnienia. Według serwisu Fichajes.net na listę Królewskich trafił Cristian Romero z Tottenhamu.

Środkowy obrońcy udowodnił swoją jakość w Serie A, Premier League, a także na mistrzostwach świata w Katrze, co czyni go naprawdę mocnym kandydatem na nowego stopera Los Blancos. Bardzo możliwe, że Florentino Perez już za kilka miesięcy złoży pierwszą ofertę za Argentyńczyka.